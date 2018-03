Авиокомпаниите са отменили десетки полети в Лондон заради снеговалежите и силния вятър, връхлетели британската столица, предава www.standard.co.uk.

Аварийни екипи почистват паднали клони и дървета в столицата

Snow falls in London as 'Beast from the East 2.0' sweeps in https://t.co/zH907mJl06 — Evening Standard (@standardnews) March 17, 2018

На летище „Хийтроу“ са отменени полетите към континентална Европа и към Единбург, засегнати са и някои от полетите на "British Airways" за Ню Йорк и Чикаго.

Snow in LONDON: Capital hit as latest Met Office weather forecast gives warnings across UK #uksnow https://t.co/fTTkv9PqrX pic.twitter.com/MRzVKcdrTM — Daily Express (@Daily_Express) March 17, 2018

След относително топлото време тази седмица във Великобритания в събота се отбелязва рязко захлаждане. В много части на страната вали сняг и вятърът се е усилил. Температурите в Лондон паднаха до нула градуса. Очаква се снежна покривка от 5-10 см.

