Холивудската легенда Сюзан Сарандън е в компанията на кучето си Пени дори и на снимачната площадка, тъй като домашният й любимец я настройва положително, съобщават сайтът Контакмюзик и БТА.

Сарандън е горда притежателка на две кучета от породата померан - Ригби и Пени. Но актрисата от класиката "Телма и Луиз" предпочита да взема на работното място Пени.

susan sarandon teaching her dog how to ride a bike pic.twitter.com/jq5goi56e2