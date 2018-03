Снимките запечатват мигове, важни за определени хора или дори за историята. Не винаги обаче те са свързани с хубави спомени.

Ето пет кадъра, заснети секунди преди да се случи трагедия.

24 Engg students lost lives in Beas river in Himachal #No warn of siren given;#Negligence!! https://t.co/iej2Ob62Ct pic.twitter.com/Y0lymk3q87 — 93.5 RedfmVizag (@redfmvizag) June 10, 2014

Тази снимка е направена на 8 юни 2014 г. от индийски студенти, които се отправили на екскурзия. Тръгнали от Шамла и не след дълго спрели да си направят селфи в живописна местност. Позирали за снимката край река. След секунди приливна вълна отнесла 24 души, включително младежите от снимката, пише dariknews.bg.

#retweet Minutes Before the #Omagh Bombing: In 1998, Omagh bombing was a terrorist attack in Omagh, County Tyrone, #NorthernIreland, carried out by the Real Irish Republican Army. The bombs killed 29 people and injured more than… https://t.co/ktMfL5CVyw https://t.co/GSOvzdk0ee pic.twitter.com/zspwCm4MXC — Cavalier Postcards (@CavalierStamps) January 21, 2018

Датата е 15 август 1998 г., мястото – Ома в Северна Ирландия. Трагедията – атентат на ИРА, отнел живота на 29 души. Тази снимка е направена от фотоапарат, който е намерен под срутена сграда.

Кадърът е заснет минути преди бомбата в багажника на червения автомобил да избухне. Мъжът и детето на снимката са сред загиналите.

The last picture of the late John Lennon and next to him is a friend Mark Chapman the guy who would then go on to kill him outside his appartment building. Very sad. pic.twitter.com/dt0pTR9wRn — The Rock Guru (@DJWil69) February 2, 2018

Групата „Бийтълс“ е любима на милиони хора от всички краища на света и днес. Феновете навярно знаят, че това е последната снимка на Джон Ленън. Направена е на 8 декември 1980 г. На нея се вижда как музикантът дава автограф на един от най-големите си фенове – Марк Дейвид Чапман.

Малко след това, Чапман убива Ленън, сяда на тротоара и чака търпеливо полицията да го арестува, четейки „Спасителят в ръжта“. Пред униформените обяснил, че искал да остане завинаги в историята като „човекът, застрелял великия Джон Ленън“.

Filipinli politikacı Reynaldo Dagsa'nın, kendi suikastçisinin fotoğrafını çektiği o an... (2011) pic.twitter.com/SuPV5nL9wi — Samet Öğütlü (@samet_ogutlu) March 24, 2017

На тази снимка случайно се оказва убиецът на филипинския политик Рейналдо Дагса. Направена е по повод честването на новата 2011 г. Дагса решил да снима съпругата, дъщеря си и майка си. Секунди по-късно той е застрелян от въоръжения мъж, който се вижда на заден план.

Убиецът е заловен, а кадърът е сред важните доказателства, които помагат той да бъде осъден на доживотен затвор.

An accidental capture of a suicide off a bridge in China.. pic.twitter.com/x16HFT4Anc — Scary Stories (@ScariestStorys) May 10, 2016

През февруари 2013 г. фотограф решил да снима гъстия смог в голям китайски град. Настройвал фотоапарата си край мост, когато видял как мъж скача от високото съоръжение. В шока си фотографът случайно натиснал копчето за снимане. Така, без да иска, заснел второ самоубийство. Секунди след мъжа, от моста скочила и жена. Оказало се, че двамата били влюбени, които мислели своята любов за невъзможна.

