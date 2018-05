Солун под вода след проливни дъждове.

Наводнението прекъсна тока в много райони на града и доведе до проблеми с водоснабдяването.

Пожарната служба е получила повече от 300 сигнала от жители и туристи, които се оплакали, че водата е нахлула в приземните етажи на жилищата им. Имало и обаждания от хора, блокирани в автомобилите си.

Затруднена беше и работата на голяма част от туристическите забележителности.

Crazy weather in Thessaloniki!

Stay safe everyone, our prayers are with you pic.twitter.com/lOdynzWGFl