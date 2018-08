Фиджи е единственото място в света, където можете да използвате банкнота от 7 долара.

Колкото и необичайно да звучи, за всичко е "виновен" един от любимите спортове на местните - т.нар. "Ръгби 7". Националният отбор на страната непрекъснато печели международни турнири. През 2016 г. тази игра беше избран за олимпийски спорт. Тогава местният отбор прави олимпийския си дебют... и се връща с медал - първият в историята на островната държава.

Страната почете постижението на ръгбистите с нова нестандартна банкнота, която влезе в сила през 2017 г.

New commemorative $7 bill launched today to mark Fiji's first ever gold medal at the Summer Olympics 🇫🇯🥇#TeamFiji pic.twitter.com/CIQoAh3DYS