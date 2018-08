Най-малко 14 души бяха ранени и откарани в болници, след като подпори на входа на курортен комплекс, в който концерт трябваше да изнесе групата Backstreet Boys, рухнаха и затиснаха зрители, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът станал в американския щат Оклахома. Концертът трябвало да се проведе в комплекса „Уин Стар”, но започнала гръмотевична буря.

Safety definitely comes first, Looking forward to the new date 💙@backstreetboys @aj_mclean @kevinrichardson @brian_littrell @howied @nickcarter Sending my prayers to all the fans who got hurt during the storm♥️Us while taking cover ⛈Thank god me & my friends are ok pic.twitter.com/HLJAPdRUUz