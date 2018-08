Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в Twitter, че Китай е хакнал имейлите на бившата кандидатка за президент Хилари Клинтън. Той обаче не приведе никакви доказателства или по-подробна информация за това, предадоха Дарик и Ройтерс.

"Имейлите на Хилари Клинтън, много от които са класифицирана информация, бяха хакнати от Китай", пише Тръмп в туита си. Той допълва, че сега трябва да бъдат предприети действия от ФБР и министерството на правосъдието и допълва, че сред всички погрешни стъпки на тези институции, "доверието в тях ще си замине завинаги", ако подобни действия не бъдат предприети.

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!