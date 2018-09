10 души са откарани в болница, след като се разболяха в самолет с 520 души от Дубай за Ню Йорк. Медици се качиха на борда, когато машината кацна на летище JFK.

Общо 100 души са се оплакали, че имат температура и кашлят, но само за част от тях се е наложило да бъдат оставени в болница.

Самолетът беше поставен под карантина, но няколко часа по-късно тя беше отменена.

Част от пътниците се връщали от Мека в Саудитска Арабия, където в момента има епидемия от грип.

Here’s the #uae plane w/ 500 ppl on board @ #newarkairport #ewn (lower left corner of the sign) Landed at 9am fr #Dubai -#sick #fever #coughing passengers can’t deplane. #cdc #ebola fears #outbreak. #flu? Joint @ABC7NY at noon for an update. pic.twitter.com/hJ4BNOeBTs