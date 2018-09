Почина холивудската звезда Бърт Рейнолдс, съобщи Би Би Си. Актьорът си отиде на 82 години.

Според изданието "US Weekly" Рейнолдс е издъхнал в болница във Флорида. Причината за смъртта е сърдечен удар.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Рейнолдс от години имаше проблеми със сърцето. През 2010 година претърпя сърдечна операция.

Рейнолдс е номиниран за „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор за ролята си на Джак Хорнър във филма „Буги нощи“ от 1997 година.

#Breaking



Smokey and the Bandit star (89 other Movies- 300 TV episodes)



Burt Reynolds has passed at the age of 82.



🚗 🚓🚓🚓🚓🚓🚓#RIP #BoogieNights #Deliverance #CannonballRun #ThursdayThoughts pic.twitter.com/Fg4n5SvAvw