Лондонският търговски център "Уестфийлд" беше отцепен заради инцидент, съобщи интернет порталът "Спутник". Британската полиция провери подозрително превозно средство на паркинга, поради което достъпът до търговският център беше ограничен.

От съобръжения за сигурност влаковете преминаваха без да спират на гара Стратфорд. По-късно движението на надземната и подземната железница беше възстановено.

Any news on whats happened in Westfield Stratford this morning? pic.twitter.com/OcJNt2Vvh3