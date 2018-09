Робърт Редфорд се сбогува с 50-годишната си актьорска кариера, представяйки филма си "Старецът и пистолетът" ("The Old Man and the Gun") на кинофестивала в Торонто. Легендарният холивудски актьор и режисьор каза, че това е "прекрасен филм за сбогом", съобщи БТА. Редфорд играе в него чаровен банков обирджия, който е залавян 17 пъти за 60 години, но така и не влиза в затвора.

"Винаги са ме привличали хората извън закона, откакто бях дете, а и съм имал такива роли, така че просто продължих - каза звездата. - Това е весел филм. Истинска история. Прекрасен филм за сбогом", каза русият изкусител, по който все още въздишат милиони жени. Режисьорът Дейвид Лоуъри каза, че Робърт Редфорд е легенда и толкова привлекателен, защото гласът и лицето му пред камера имат качества, които "завладяват като нищо друго".

Robert Redford gets a #TIFF18 standing ovation; will #OldManAndTheGun truly be his final performance? pic.twitter.com/8istV8c2CY — Fandango (@Fandango) September 11, 2018

Робърт Редфорд вече е на 81 години, но планира да продължи да режисира.

"Филми като "Цялото президентско войнство", "Ужилването", "Далеч от Африка" превърнаха Робърт Редфорд в една от най-големите звезди на 70-те и 80-те години на миналия век. Робърт Редфорд така и не свикнал с имиджа си на звезда и световен секс символ, което е едно от причината интересът към него да не стихва.

СНИМКИ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ РОБЪРТ РЕДФОРД В РАЗЛИЧНИ РОЛИ В КИНОТО (ПРЕДИ И СЕГА)

Робърт Редфорд се ражда на 18 август 1937 година в Санта Моника, Калифорния. Израства в семейството на счетоводител. Майка му умира твърде рано – точно когато Робърт завършва гимназия. Красивият младеж е с буен нрав и проявява агресия в характера си. Често се забърква в дребни кражби в гимназията, а заради злоупотреба с алкохол губи бейзболната си стипендия като студент в Университета в Колорадо. След като учи в Института по изкуствата Pratt и живее бохемски известно време в Европа, се завръща в САЩ и започва да учи актьорско майсторство в американската Академия за драматични изкуства.

For your viewing pleasure: Robert Redford as a strapping young lad pic.twitter.com/8IuwjBnOWT — Colleen (@DuchessofRogue) September 10, 2015

През 1958-ма се жени за Лола Ван Вагенен, която му ражда четири деца, едно от които умира от синдрома на внезапната смърт при бебетата. Развеждат се през 1985-а. Дъщеря му Шона Редфорд е художничка, а синът му Джейми Редфорд е сценарист. Втората му дъщеря Ейми Харт Редфорд наследява любовта към актьорската професия. Пред 2009-а сключва втори брак, който продължава и досега - със Сибил Загарс.

Много са незабравимите роли на Робърт Редфорд. Първият му значителен успех идва след снимките на „Бъч Касиди и Сънданс Кид” през 1969-а, когато актьорът е на 32 години. „Такива, каквито бяхме” и „Ужилването”, и двата през 1973 г., правят от Редфорд актьор № 1 в боксофиса за следващите 3 години. През 1974-а прави уникална роля във "Великият Гетсби" на Франсис Форд Копола, партнирайки си с Миа Фоароу, а филмът жъне огромен успех.

Той печели "Оскар" за режисура за "Обикновени хора" през 1980 г., но не е печелил актьорска награда на американската киноакадемия. През 2002 г. му връчват почетен “Оскар” за цялостното си творчество. Сред носителите на тази награда са личности като Чарли Чаплин, Уолт Дисни или Жан Реноар.

Young Robert Redford (CA: TWS Alexander Pierce) pic.twitter.com/A0fqYRaUyZ — ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟ. ︽✵︽ (@lokisraqnarok) September 2, 2018

През 1998 г. излиза филмът “Повелителят на конете” под режисурата на Робърт Редфорд. Филмът лансира истински кариерата на една тийнейджърка: Скарлет Йохансон. Редфорд основава и Института "Сънданс" в Юта за амбициозни режисьори, а годишният му едноименен филмов фестивал е един от най-престижните в света.

Ето какво споделя Робърт Редфорд:

„Предизвикателство е да играеш съвсем сам, без да можеш да ползваш диалога като патерица, но всичко това е супер примамливо за един актьор.”

„Всички сме се запътили към една и съща последна спирка.”

„Никога не съм разбирал този маниакален стремеж на хората да се доберат до Холивуд и да бъдат знаменитости. Аз на практика съм роден там. Но това място не ми предлагаше нищо интересно.”

„Постоянните препратки към начина, по който изглеждам, пък ме влудяваха. Все едно бях натикан в клетка. Борих се с това. Казвах: Не, аз съм актьор, а не прост красавец! Захванах се с кино заради изкуството на самия занаят. Играех изнасилвачи и психопати, за да развия и докажа уменията си. За мен беше въпрос на чест да потъна напълно в една роля и да я изиграя по най-убедителния начин. Но какво получих накрая? Всички просто коментираха колко е съвършена русата ми прическа.”

Редфорд е поставен на 29-то място в класацията на британското списание Empire за 100-те най-големи звезди в киното за всички времена. Избран е от същото списание за една от 100-те най-секси звезди в историята на киното.

Първата му професионална актьорска изява като водещ на телевизионна игра, му носи хонорар от 75 долара. Сега Робърт е сред най-високо платените актьори на планетата.

Той носи магията на едно поколение, което вече е в залеза си, но чиито идеали и присъствие в киното оставиха дълбок отпечатък.

