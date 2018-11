Всяка година в България се създават средно по 40 хил. нови предприятия. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на Европейския ден на предприемача – събитие, което има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови компании.

„Оптимистичен сигнал е, че расте износът ни, което показва, че българските малки и средни предприятия са устойчиви и конкурентни на международния пазар“, посочи Александър Манолев. По думите му устойчиво се развиват сектори от икономиката ни с висока добавена стойност като информационни и комуникационни технологии, машиностроене, автомобилостроене и др. – още един белег, че все по-значителен дял от отраслите ни се основават на икономика на знанието. Според него в момента икономическите условия са много подходящи за създаване на стартъпи и за развитието на бизнес като цяло.

„Всичко това дава отражение и в статистическите данни – през последните пет години в България са създадени около 2000 стартъпа. От компаниите, в които са инвестирали инвестиционни фондове, около половината все още съществуват, а 40% са получили последващо финансиране“, каза икономическият заместник-министър и допълни, че в момента в страната ни има и редица инвестиционни фондове, които инвестират в компании в различен стадий на развитие.

„Министерството на икономиката, като водеща институция, работи активно за подобряване на условията за стартиране на бизнес в България“, подчерта Александър Манолев. Създадена е междуведомствена работна група, която да проучи най-добрите европейски практики и да ги приложи в нашето законодателство, стана ясно от неговото изказване.

Представени бяха и някои от възможностите за набиране на стартов капитал за нови предприятия. Към момента е обявена процедура “Подкрепа за предприемачество” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с общ бюджет от 67 млн. лева, насочена изцяло към стартиращи предприятия, които могат да получат грантова помощ от 50 000 до 200 000 лв. В допълнение Министерството на икономиката има възможност да насочи и средства по инициативата JEREMIE. Избран е и нов фонд мениджър за финансиране в компании в ранен етап на своето развитие – BrightCap. Неговият портфейл е 25 млн. евро, като 3 млн. евро ще бъдат насочени към стартиращи предприятия.

Инициативата Европейски ден на предприемача възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups) и тази година за 16-ти пореден път се провежда в България, а домакин е Представителството на Европейската комисия у нас. Фокусът на събитието е поставен върху добрите практики в студентското предприемачество и перспективите за неговото развитие, включително предоставяне на възможности за среща с потенциални инвеститори. Организатор е Научноизследователският сектор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с подкрепата на Министерството на икономиката, Областен информационен център София-град и София област и Академия за иновации.