Арабската пустиня цъфна в буквалния смисъл на думата. Заради рекордните валежи в Близкия и Среден изток, пясъчните полета край град Рафа в Саудитска Арабия са покрити с розов цвят.

Meanwhile purple flowers and green grass blanket desert in Saudi Arabia #flowers #desert #SaudiArabia #nature https://t.co/gnBFHEcNCP via @Strange_Sounds pic.twitter.com/J79KebBsya