Песен, която носи на изпълнителя си милиони долари годишно. "All I Want For Christmas Is You" ("Всичко, което искам за коледа си ти") на Марая Кери е най-пусканото коледно парче в света.

Колко точно получава певицата и кои са българските изпълнители, които печелят от песните си?

Коя е песента, която носи на изпълнителя си милиони долари годишно?

В интернет само един от клиповете на Марая Кери е гледан над 502 милиона пъти. Росен Димитров от радио „Витоша” изчислява, че печалбата на певицата се увеличава още повече и заради Спотифай, където песента е пускана над 210 милиона пъти.

Песента има десетки кавъри, а последният с тийн идола Джъстин Бийбър има 166 милиона гледания.

В истински лукс тъне 48-годишната певица. Всяко пускане на хита й е дрънкаща касичка, пълна с милиони. Тя печели и от България. От коледните и новогодишните хитове печелят и родните певци.