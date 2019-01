Пиян до козирката Брус Уилис показа среден пръст на папараци. В Лондон, 63-годишният холивудски актьор влезе в обектива на камерите след бурно парти. Папарци са успели да заснемат актьора на вратата на клуба след края на партито на списание GQ. Съдейки по външния вид на актьора, той все още не е приключил с празнуването на зимните празници.

Bruce Willis, 63, looks worse for wear as he makes a very unsteady exit from exclusive London club with the help of two security guards pic.twitter.com/4AnIvlXFq0