Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че за края на брифингите в Белия дом са отговорни "медиите за фалшиви новини", предаде Франс прес, цитирана от БТА. Всекидневната пресконференция на говорителя на Белия дом, излъчвана по телевизиите директно от прочутата зала "Уест уинг", е традиция, просъществувала десетилетия.

В началото на мандата на Тръмп пресконференциите не се провеждаха всеки ден, но бяха чести. От няколко месеца обаче те се превърнаха по-скоро в изключение, отколкото в правило. Последната се състоя на 18 декември.

The reason Sarah Sanders does not go to the “podium” much anymore is that the press covers her so rudely & inaccurately, in particular certain members of the press. I told her not to bother, the word gets out anyway! Most will never cover us fairly & hence, the term, Fake News!