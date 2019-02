Съединените щати отказаха да приемат обратно млада американка, която избягала в Сирия, за да се присъедини към ИДИЛ. Подобен казус имат и властите в Лондон. И в двата случая, жените твърдят, че били омъжени за бойци на ИДИЛ, но вече искали да се върнат в родните си страни, заедно със своите деца.

Хода Мутана на 24 г. разказва, че е попила радикалните идеи в интернет, но когато отишла в Сирия, действителността била различна. Тя твърди, че се разкайва и моли да се върне обратно. В родния ѝ град в Алабама казват, че биха я приели.

„Осъзнах, че не съм оценявала и дори разбирала колко важни са свободите, които имаме в Америка. Сега обаче знам”, казва Хода.

Бойци на ИДИЛ отказват да се предадат

„Познавам я много добре. Бихме я приели обратно с целите си сърца. Ако Господ може да ни прости всичко, дори и по-лоши неща от това, което Хода е направила, кои сме ние, че да не дадем прошка на тези, които искат да се върнат към правия път на Исляма и американските ценности”, казва Ашфай Тауфик, председател на Мюсюлманската общност в родния град на Хода – Бирмингам, щата Алабама.

В Twitter американският президент Доналд Тръмп написа, че е инструктирал държавния секретар Майк Помпео да не допуска Хода Мутана да влезе отново в страната.

I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country!