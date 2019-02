Актрисата Реджина Кинг взе „Оскар” за поддържаща женска роля за играта си във филма „Ако Бийл стрийт можеше да говори”.

Номинирани бяха: Ейми Адамс за ролята си във "Вице", Марина Де Тавира за ролята си в "Рома", Ема Стоун за ролята й във "Фаворитката", Рейчъл Вайс - "Фаворитката".

С поддържащата женска роля започна 91-вата церемония по раздаването на "Оскарите" в театър "Долби" в Лос Анджелис. Отличията се присъждат в 24 категории.

Стартът на шоуто беше даден с изпълнение на Куин с Адам Ламбърт, които разтърсиха залата с парчето We will rock you. Последва изпълнение на We are the champions.