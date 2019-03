Училищният съвет на „Хамилтън Уентуърт” в провинция Онтарио съобщи, че 910 ученици от 3 до 8 клас са поставили световен Гинес рекорд, като едновременно са играли на дама, предаде ЮПИ, цитиран от БТА.

Те са взели участие в юбилейния 50-ти турнир на настолната игра. Предишното постижение в тази дисциплина беше регистрирано в американския град Рино през 2014 г. Тогава едновременно играха на дама 540 души.

Congratulations to the over 900 students who take part in unofficially breaking the world record for playing checkers at the same moment. pic.twitter.com/4bOnIDTSJH