Фотограф засне "руса" зебра в националния парк Серенгети, предаде БТА.Това е първата поява на такъв блед представител на вида в естествена среда. "Русата" зебра е била сред стадо и е общувала нормално с останалите животни.

Зебри албиноси досега са наблюдавани само в плен - едната в националния парк "Планината Кения", а другата в резерват в Хавай. Малко е известно за зебрите и албинизма, но снимката на "русата" зебра потвърждава за първи път, че такива животни се приемат от стадото. Липсата на силно контрастни райета обаче е голямо неудобство, защото те отблъскват мухите цеце.

Зебрите имат райета заради мухите

Photographer captures stunning image of rare BLONDE zebra in wild for the first time https://t.co/Tfy2Lj37oV pic.twitter.com/exlUxw1o4V — Blog Dady (@TRENDINGHITS1) April 3, 2019

Има и други теории за какво служат райетата на зебрите - с тях изглеждат по-големи, виждат се по-добре на лоша светлина, в движение хипнотизират хищниците, служат за камуфлаж. Възможно е също в стадото да носят социални плюсове, да са показател за здравословно състояние. Съществува и теория, че зебрите се разпознават по райетата.

В британска ферма зебра и магаре създадоха...зебгаре (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Русата" зебра е заснета от фотографа Серджо Питамиц, който се надявал да засече мигрирацията на животните. Когато забелязал необичайното създание, помислил, че се е търкаляло в прахоляка. По-късно осъзнал на какво се е натъкнал. Албинизмът, който се дължи на недостатъчно меланин в кожата, е разпространен също сред жирафите, пингвините, орангутаните, мишките.

Rare "Blonde" Zebra Photographed In The Wild In Africahttps://t.co/dD2AlYTRXn pic.twitter.com/etqW8PYvvw — IFLScience (@IFLScience) April 1, 2019