Арестуван е капитанът на кораба, който се преобърна в река Дунав в Будапеща. При инцидента, който стана в сряда вечерта, загинаха 7 души, но други 21 все още са в неизвестност. На борда на туристически кораб се намираха 33 южнокорейски туристи и двама души екипаж.

#UPDATE Police in Hungary's capital Budapest have launched a criminal investigation into one of the country's worst boat disasters that left seven South Korean tourists dead and 21 others still missing. https://t.co/NcXJEFqGUX pic.twitter.com/GXRUwEqJjQ — AFP news agency (@AFP) May 30, 2019

64-годишният капитан, който е украински гражданин, е задържан за безразсъдно поведение и причиняване на смърт на много хора. Седем души бяха спасени и са настанени в болница с хипотермия, но са в стабилно състояние.