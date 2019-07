Безсънна нощ в Кипър. Неидентифицирано летящо тяло предизвика паника на острова. По първоначална информация около 01:00 часа през нощта руска ракета С-200 се е взривила над северната част на Кипър. Тя е част от противовъздушната система на Сирия, която се е задействала при израелски въздушен удар в неделя през нощта.

Ракетата обаче прелетяла над морето и паднала в планински район, северно от Никозия, където е предизвикала пожар.

What we are following tonight:

1- Heavy air raid-attack to Damascus and Homs in Syria

2- Heavy explosion and fire in northern part of Cyprus

3- No Turkish or tc air vessel crashed, according to Turkish Cypriot FM pic.twitter.com/PoLoIqaEPB