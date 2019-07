Най-малко двама души загинаха при мощна експлозия в газовото предприятие в Централен Китай, съобщи БТА. Осемнадесет души са ранени. Взривната вълна е счупила прозорците на сгради на разстояние до три километра.

A huge explosion ripped through a gas plant in central China on Friday. https://t.co/nawRCmEosn

Взривът е отекнал в 17.45 ч. местно време (9.45 ч. по Гринуич) в цех на завода в град Санмънся, на около 900 км. югозападно от Пекин, уточнява агенция Синхуа.

Япония отдава почит на загиналите при пожара в студио за анимации

#UPDATE: 2 were killed, 12 went missing and 18 were severely injured in the gas factory explosion in Yima, C China's Henan. Emergency rescue is undergoing. pic.twitter.com/HeCg8TITaQ