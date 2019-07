Британските депутати изпратиха станали на крака и с овации напускащата поста министър-председателка Тереза Мей, когато тя си тръгваше от камарата на общините след днешната й последна и на моменти емоционална поява като лидер, предадоха Ройтерс и БТА.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

62-годишната Мей изглежда се опитваше да сдържи сълзите си докато си тръгваше, когато спря, за да се ръкува с председателя на камарата Джон Бъркоу.



Депутатите обсипаха с похвали, укори и словесни нападки Тереза Мей, докато тя за последен път отговаряше на въпроси по време на парламентарния контрол в качеството си на премиер, преди да предаде поста на Борис Джонсън, предаде ДПА.

Кой ще наследи Тереза Мей начело на Консервативната партия и британското правителство?

"That duty, to serve my constituents, will remain my greatest motivation"



An emotional Theresa May receives a standing ovation from MPs at the end of her final #PMQs as UK PM



[tap to expand] https://t.co/xQOiZ857OK pic.twitter.com/coXViTzA39