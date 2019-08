Тревожна новина за ледените шапки на Земята. Само за едно денонощие над 10 млрд. тона лед са се стопили в Гренландия. Това твърдят учени от Датския метеорологичен институт.

Greenland lost 12.5 billion tons of ice in one day, a grave reminder of our changing planet https://t.co/dIct51LevM pic.twitter.com/sAfOzAc6Zu

Заради рекордно високите температури през юли от над 20 градуса ледниците са загубили огромно количество от обема си.

Greenland experienced unusually high temperatures on Thursday, up to as much as 71.6 degrees Fahrenheit.



Prompting 12 billion tons of ice to melt in just 24 hours... this is what it looked like. pic.twitter.com/FV21hYl9Lb