Американският президент Доналд Тръмп заявил на срещата на Г-7 в Биариц, Франция, че вероятно руският държавен глава Владимир Путин ще бъде поканен на следващата среща на върха на най-развитите икономически страни, съобщи БГНЕС.

Догодина Тръмп е домакин на срещата и като такъв има властта да покани, когото иска. Макрон тази година например покани лидерите на Индия, Чили, Австралия и Испания.

Започват разговорите по спорните теми на срещата на Г-7

'We will have very a big trade deal with UK' says President Trump.



Trump also said Boris Johnson is the "right man for the job" to deliver Brexit.



