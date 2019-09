Мощни тайфуни удариха Япония и Северна Корея. Стихиите взеха жертви и причиниха разрушения.

Петима души са загинали, а трима са били ранени след преминаването на стихията през комунистическата държава, съобщи държавната агенция на Северна Корея.

Footage of #typhoon #Faxai lashing my neighbourhood of Koenji in #Tokyo - the storm passed just to the east of here sparing us the strong "front right" quadrant. Areas to the east including Chiba have been hit hard pic.twitter.com/raZzMfajtf