Актьорът Брад Пит получи получи комплимент от Космоса по повод ролята му във филма „Към звездите“, в който играе астронавт. В лентата героят на Пит участва в рискована мисия, за да търси своя баща, чийто експеримент заплашва Слънчевата система.



Актьорът се свърза с Международната космическа станция (МКС) от контролния център на НАСА в Хюстън за 20-минутен разговор с американския астронавт Ник Хейг, съобщава БТА.

"Ad Astra" star Brad Pitt speaks with NASA astronaut Nick Hague about the perspective of looking at Earth and humanity from space pic.twitter.com/Em4A5VzTXB — TIME (@TIME) September 16, 2019

Въпросът за живота в безтегловност бързо зае важно място в разговора. „Мазолите по краката ми изчезнаха, защото не стъпвам с ходилата си. Но имам мазол на палеца на крака си, защото непрестанно се захващам за нещо с него. Това е сред странните неща, за които човек не мисли на Земята“, каза Хейг, който понастоящем е на борда на станцията, заедно с двама американци, двама руснаци и един италианец.

„Невероятно е“, отвърна Брад Пит.

Top story: Actor Brad Pitt to Speak with NASA Astronaut https://t.co/vD90nkYqo1, see more https://t.co/eIPP4yW4ZU — Mark K2EXE Scrano (@k2exe) September 17, 2019

Актьорът попита Хейг дали превъплъщението му в ролята на астронавт и пресъздаването на условията на безтегловност са убедителни. „Много са добри“, увери Хейг. Пит се поинтересува и за това кой пуска музиката на борда на МКС и дали астронавтите са наблюдавали неотдавнашния неуспешен опит за прилуняване на индийския спускаем модул „Викрам“. „Разполагаме с плейлист и се редуваме. За съжаление не наблюдавахме кацането на модула“, поясни Хейг.

„Кой е по-убедителен на екрана, Клуни или аз?“, попита още Пит по повод ролята на колегата си във филма „Гравитация“. „Твоето присъствие на екрана несъмнено е по-убедително“, отвърна Хейг.