Британският строителен работник от Оксфорд Нейтън Мийдс навсякъде е преследван от фенки, които го мислят за култовия холивудски актьор Брад Пит, пише в. "Сън", цитиран от БТА. А приликата между двамата наистина е поразителна.

33-годишният строител печели годишно 30 000 британски лири - много по-малко от холивудския си "колега" по външен вид със състояние от 247 милиона паунда. Британецът бил оприличаван на Брад Пит още преди 10 години. През цялото това време поклонничките на холивудския актьор не му дават мира и го преследват за автографи и срещи насаме.

Nathan Meads earns £30K (N13,197,791) a year as a builder but charges £1K (N440,000) per appearance as Brad Pitt lookalike.🤑 #legitdiasporanews #diasporanewshttps://t.co/vOG8nPmuTn