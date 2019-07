Брад Пит отбеляза победа в спора с Анджелина Джоли за децата, защото актрисата ги е оставила на неговите грижи, докато е заета през лятото със снимки, съобщиха в. "Дейли стар" и БТА.

Звездната двойка се раздели през 2016 г. Разводът им беше обявен през април тази година, но те още доуточняват някои условия в него. Най-лютият спор е за децата.

Актрисата цяло лято ще се снима във филма "Тези, които искат да съм мъртва" (Those Who Wish Me Dead"). Тя е предложила на Брад Пит да се грижи за 17-годишния Мадокс, 15-годишния Пакс, 14-годишната Захара, 13-годишната Шайло и 11-годишните Нокс и Вивиен. Това е голямо постижение за Брад Пит, който първоначално почти не можеше да ги вижда заради обвинения в проявена агресия и проблеми с алкохола.

"Прилича на наистина положителна промяна и Брад не е на себе си от щастие" - каза човек от обкръжението му.

През април с обявяването на развода беше съобщено, че двамата актьори са се разбрали да си поделят попечителството на децата.

