Десетки протестиращи в Хонконг избягаха от обсаден университетски кампус, спускайки се с въже от мост до магистрала, съобщава БГНЕС.

Веднъж спуснали се на пътя, бегълците са прибирани от чакащи мотоциклетисти.

This was probably the most surreal thing I have ever witnessed in the Hong Kong protests. Protesters just attempted a daring escape through a bridge at Polytechnic University. Volunteers on motorbikes came in drives to drive them out asap. Police fired teargas. #HongKongProtests pic.twitter.com/huhSo3Mxo9