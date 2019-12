Убедителна победа за Консервативната партия на предсрочните парламентарни избори във Великобритания. Премиерът Борис Джонсън получава много повече от необходимите 326 места за абсолютно мнозинство.

Консервативната партия не се е радвала на толкова голяма победа от времето на Маргарет Тачър.

„Ще сложа край на всички тези безсмислици и ще осъществим Brexit навреме, на 31 януари. Това ще се случи без никакви „ако”, „но” или „може би”. Ще напуснем Европейския съюз като единно Обединено кралство. Ще си върнем контрола върху нашите закони, граници, финанси, търговия и имиграционна система”, посочи Борис Джонсън.

Опозиционната Лейбъристка партия търпи сериозна загуба и дори отстъпи пред консерваторите в досегашни свои бастиони.

„Това очевидно е много разочароваща нощ за Лейбъристката партия. Brexit толкова много поляризира и раздели дебата в тази страна. Аз признавам, че това допринесе за резултатите на Лейбъристката партия. Искам ясно да заявя, че няма да водя партията през следващата кампания за парламентарни избори”, заяви Джерами Корбин.

Резултатът от вота прави още по-вероятно провеждането на нов референдум за независимост на Шотландия. Националистите печелят категорично и взимат 55 от общо 59 района в Северната британска провинция.

„Аргументите на Борис Джонсън по време на изборите в Шотландия бяха категорично и напълно отхвърлени. Няма съмнение, че получих мандат, за да предложа на хората възможност за избор. Шотландците ще решат какъв избор да направят. Борис Джонсън няма право, първо, да извежда Шотландия от Европейския съюз, и второ, да пречи на шотландците да си изберат бъдеще”, каза първият министър на Шотландия Никола Стърджин.

Европейският съюз обяви, че очаква британският парламент възможно най-скоро да гласува за оттеглянето на Великобритания от блока и страната да изясни плановете си. Доналд Тръмп поздрави Джонсън и заяви, че Великобритания и Съединените щати сега ще могат да сключат голяма търговска сделка.

Looking like a big win for Boris in the U.K.!