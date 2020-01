Обвинение в причиняване на имуществени щети е повдигнато срещу лондончанин, който повреди картина на Пикасо, изложена в лондонската галерия за съвременно изкуство Tate Modern, съобщават Би Би Си и БГНЕС. Състоянието на платното на Пикасо е оценено от експерти. Нападателят казва, че не признава вина.

Двадесетгодишният лондончанин Шакил Маси е обвинен в имуществени щети. Той ще остане в ареста до 30 януари, съдът отказа да го пусне под гаранция. По време на обвинението той заяви, че не се смята за виновен.

A man has been charged with criminal damage after a £20m Picasso painting was attacked at the Tate Modern art gallery in London on Saturday. https://t.co/hsxRKXuYSw pic.twitter.com/I6iUMq7L6O