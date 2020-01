Мощен взрив е избухнал в нефтохимическия завод в каталунската провинция Тарагона в Испания, съобщават РИА Новости и БГНЕС.

От службата по гражданска защита заявяват, че все още нямат данни за пострадали. Според информация на Ruptly четирима души са ранени, а един и в тежко състояние. Препоръчва се местните жители да не напускат домовете си и да затворят плътно вратите и прозорците.

Breaking: A massive explosion occurred at a plant in #Tarragona in #Catalonia , #Spain

Authorities have asked residents of the following villages/cities to secure doors/windows and stay indoors

TARRAGONA

SALOU

VILASECA

REUS

CONSTANTÍ

EL MORELL

LA CANONJA

(Video: @laura_presicce)

Според разпространени в социалните мрежи кадри, разразилият се огън се вижда на няколко километра.

Reports of at least 4 people injured - 1 seriously - following an explosion and fire at a chemical factory in Tarragona in NE Spain. Authorities say no evidence of toxic pollution and advice for residents to stay indoors is a preventative measure

На местопроизшествието са изпратени няколко противопожарни екипа.