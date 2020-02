Властите на градче в канадската провинция Алберта предупредиха жителите да внимават за необичайни животни, след като стадо бизони избяга от камион, съобщи БТА.

Пожарната в гр. Хайт разпространи във Facebook снимка на два бизона, скитащи из улиците на града. Текстът към нея предупреждава хората да не доближават животните.

All 15 bison are still evading capture in the area around Hythe, RCMP said Wednesday.https://t.co/y3YruWaXHv