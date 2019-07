Tигрица беше открита да спи в леглото на индиец, в собствената му къща. Животното е избягало от резерват в Индия в пострадалия от наводненията щат Асам. Смята се, че грамадната котка е напуснала националния парк „Казиранга”, където през последните дни са загинали 92 животни в резултат на тежки наводнения, съобщи БГНЕС.

