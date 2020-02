Коронавирусът вече създава сериозни проблеми в Италия. Броят на заразените е над 150, а жертвите вече са 7. Улиците в някои области наподобяват тези на Ухан.

Днес бе потвърден и първи случай на заразяване в Палермо, на остров Сицилия. Става дума за италианка, пристигнала там от северния град Бергамо в областта Ломбардия, където е италианският епицентър на заразата.

При така създалата се ситуация, много хора се втурнаха по хранителните магазини в опит да се запасят със стоки от първа необходимост.

За да бъде спряно най-голямото огнище в Европа, редица градове в северната част на страната бяха подложени на пълна блокада. Премиерът Джузепе Конте обяви извънреден план за справяне с болестта, с която са заразени вече 79 души.

Италия наложи извънредните мерки след като вчера двама души починаха от коронавируса. Редица градове в северните региони Ломбардия и Венето бяха сложени под карантина.

Премиерът на Италия Джузепе Конте обяви спешен извънреден план. На хората ще бъде забранено да напускат и влизат в районите под карантина. Всички училища са затворени, спортните събития са отменени. При необходимост полицията и въоръжените сили ще използват всичките си правомощия, за да налагат мерките.

Въпреки наложените мерки, италианските власти се опасяват, че вирусът вече се е разпространил извън изолираните райони в Ломбардия и Ването и овладяването му ще бъде трудно.