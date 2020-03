Еврокомисарят по въпросите на разширяването Оливер Вархели съобщи в Twitter, че държавите от ЕС са постигнали политическо споразумение за започване на преговорите с Албания и Северна Македония за членство в Евросъюза.

Very pleased that #EU member states today reached political agreement on opening of accession talks with #Albania and #North #Macedonia. I wholeheartedly congratulate both countries. This also sends a loud and clear message to #WesternBalkans: your future is in EU.