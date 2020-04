Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш предупреди за "опасна епидемия от дезинформация", съпътстваща пандемията от коронавирус. Във видео съобщение Гутереш призова социалните медии да „направят повече, за да изкоренят омразата и вредните твърдения за COVID-19“, пише БГНЕС.

"По целия свят хората се плашат. Те искат да знаят какво да правят и къде и към кого да се обърнат за съвет", каза Гутереш във видео съобщение.

„Това е време за наука и солидарност. И все пак глобалната „дезинформация продължава да се разпространява. Вредните здравни съвети и лечението със змийско масло добиват публичност. Фалшивите новини са във въздуха, дивите теории на конспирацията заразяват интернет. Омразата става вирусна, заклеймяват се и се опорочават хора и групи. Светът сега трябва да се обедини срещу тази болест ", подчерта той.

As the world fights #COVID19, we are also fighting an epidemic of harmful falsehoods & lies.



I'm announcing a new @UN Communications Response initiative to spread facts & science, countering the scourge of misinformation - a poison putting more lives at risk. pic.twitter.com/3S8KZDjbcb