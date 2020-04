Бившият президент на САЩ Барак Обама заяви във вторник, че подкрепя президентската кандидатура на Джо Байдън, пише БНР.

"Избирането на Джо за мой вицепрезидент беше едно от най-добрите решения, които някога съм вземал, и той стана близък приятел", посочи Обама в специално имейл изявление.

"И вярвам, че Джо има всички качества, от които се нуждае един президент в момента", допълни той.

Барак Обама отправи и видеопослание в подкрепа на 78-годишния Джо Байдън, който беше негово вицепрезидент от 2008 до 2016 г.

"I'm so proud to endorse Joe Biden for President of the United States"



