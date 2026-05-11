Последните два полета за евакуация на пътниците от засегнатия от хантавирус круизен кораб са насрочени за днес следобед. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда.

Досега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34-ма, предимно екипаж, които да го върнат в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация 8 души на борда са се разболели, като трима от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни издирват случаи на опасното заболяване.

Испания започна евакуацията на пътници от круизния кораб, засегнат от хантавирус

