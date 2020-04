Сингапур съобщи за нови 942 случая на коронавирус - рекорден брой за денонощие. С това заразените в града-държава с 6-милионно население стават 5992-ма, съобщи БТА.

Този скок в броя на новозаразените за 24 часа е рекорден и за Югоизточна Азия, отбелязва Асошиейтед прес.

Случаите на коронавирус в Сингапур тази седмица се умножиха повече от два пъти главно заради чуждестранните работници, настанени в пренаселени общежития. Те представляват 60 на сто от заразените с COVID -19 в страната.

[BREAKING] As of Apr. 18, 2020, 12pm, the Ministry of Health (MOH) has preliminarily confirmed an additional 942 cases of Covid-19 infection in Singapore, the vast majority of whom are Work Permit holders residing in foreign worker dormitories.