Немски лекари се снимаха голи в интернет, за да протестират срещу липсата на предпазни маски и облекла, което ги поставя в повишен риск от заразяване с COVID-19, предаде БНР.

Плевен може да остане без тестове за коронавирус

Голите кадри, при които интимната анатомия на лекарите бе вещо прикрита с книги и цветя, се появиха в уебсайт, призоваващ политиците да снабдят лекарите и болниците с достатъчни количества предпазни средства срещу пандемията.

Doctors in Germany are posting photos of themselves naked to show how vulnerable they feel without enough protective equipment: "When we run out of what little we have, we look like this."



(📷: @BlankeBedenken) pic.twitter.com/kbcSanv0Zv