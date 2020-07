Бебе от критично застрашения вид Суматрански тигър се е родило в зоопарк в Полша, съобщават Франс прес и БТА. Женското тигърче се е появило на бял свят във Вроцлавския зоопарк на 20 май по време на карантината заради коронавирусната пандемия, но новината за раждането му едва сега се съобщава публично.

SETTLING IN: This two-month-old Sumatran tiger cub is getting used to her surroundings at Poland's Wroclaw Zoo, where she is the first member of the critically endangered species born in 20 years. https://t.co/YM071SjJzK pic.twitter.com/5QT2LQsO9X