Експерти от Московския държавен технически университет Бауман са разработили технология за промяна на структурата на леда, която може да се използва при изграждането на самолетни писти в Арктика. Според ректора по икономика и иновации на университета Евгений Сторожук, в момента, заедно с Министерството на отбраната, се разглежда въпросът за военното приложение на това изобретение. Обсъжда се възможността за кацане на тежките военнотранспортни самолети Ил-76 на такива летища.

Perhaps the most significant development from the exercise on Alexandra Land is that the new all-weather airstrip at the Nagurskoye Air Base has begun receiving aircraft, including this Il-76, and should be able to handle heavy bombers in the future. 15/https://t.co/oEpUivN9mI pic.twitter.com/avnTdkbiWw