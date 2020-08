Турция е открила най-голямото в историята на страната находище на природен газ в Черно море, обяви президентът Реджеп Ердоган.

Ердоган заяви, че находището с обем 320-милиарда кубически метра е открито от турския кораб Фатих, който започна сондажи миналия месец, като добави, че се надява първият газ да достигне турските потребители през 2023 г., 100-годишнината от рождението на съвременната република.

Turkey has found significant gas resources in the Black Sea, sources said, a discovery which could help the country cut its dependence on energy imports if the gas can be commercially extracted https://t.co/gIlG7F2Awx — Reuters (@Reuters) August 21, 2020

"Турция направи най-голямото откритие на природен газ в своята история в Черно море", каза Ердоган по време на реч в истанбулския дворец Долмабахче. „Аллах отвори вратата за безпрецедентно богатство за нас“, допълни той ентусиазирано.

Фатих, първият сондажен кораб на Турция, е кръстен в чест на османския султан Фатих Султан Мехмет, който завладява Константинопол - днешен Истанбул - през 1453 година.

President Erdogan announces large natural gas find in Black Sea



320 billion cubic meters



Goal is to bring it online for use in Turkish market by 2023



Key role played by former energy minister @BeratAlbayrak and @fatih_donmez in implementing new national exploration strategy pic.twitter.com/kBBWgnuQ2A — The SETA Foundation at Washington DC (@SETADC) August 21, 2020

Плавателният съд направи откритието в полето Тuna-1 край бреговете на град Ерегли в северната провинция Зонгулдак, след като започна сондирането на 20 юли, каза Ердоган и добави, че се надява да бъдат намерени още находища в същия регион.

Министърът на финансите и зет на Ердоган Берат Албайрак, заяви от борда на кораба Фатих, че находището и бъдещият му потенциал ще помогнат за намаляване на нарастващия дефицит в бюджета на Турция, като намалят високите годишни разходи на страната за внос на енергия.

Турция е силно зависима от Русия за енергията си и има желание да разнообрази доставките си, коментира АФП.

Turkish drilling rig Fatih-1 has allegedly discovered gas in the Black Sea. The platform has been drilling in the Tuna-1 field since 20 July 2020.

The field is located in Tukey's EEZ, roughly 200 km North of Zonguldak city in waters 3,500-5000 metres deep. pic.twitter.com/Ew4WMsnpyw — Halis Tunc (@HalisTuncENG) August 19, 2020

Този месец Ердоган нареди да се възобновят противоречивите сондажи край южното крайбрежие на Турция близо до гръцки остров в спорни води в Източното Средиземноморие.

Проблемът изправи Анкара срещу Гърция, Кипър и Европейския съюз и изостри напрежението с Франция, която засили военното си присъствие в региона.

Ердоган не показа никакви признаци да се поддаде на призивите на ЕС за незабавно прекратяване на сондажите в Източното Средиземноморие. "Ще ускорим нашите дейности в Средиземноморието с разполагането до края на годината на сондажен кораб Кануни, който в момента е на ремонт", каза той.

„По волята на Бог, очакваме още подобни добри новини“, добави Ердоган

