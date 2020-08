Ръководството на "Барселона" е взело решение да продаде нападателя Лионел Меси на "Манчестър Сити", съобщава английското издание Mirror.

Каталунците искат да получат за своя нападател 280 млн. евро, но са готови и на вариант, при който в сделката ще влязат футболисти на "Манчестър Сити" с доплащане от 134 млн. евро. Вече стана ясно, че пунктът за закупуване в размер на 700 млн. евро не действа.

"Гражданите са фаворит за подписа на суперзвездата и засега е единственият клуб, който е готов да предложи трансферна сума за него. Мениджърът Пеп Гуардиола е в Барселона и се е договорил за среща с Меси, на която може да бъде решено всичко.

Barcelona believe Messi will sign for Manchester City and are now willing to accept a transfer fee of €280m, reports the Mirror 👀 pic.twitter.com/o8O3kEgtPn