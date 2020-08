Мениджърът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола е пристигнал в Барселона. 49-годишният специалист има уговорена среща с нападателя на "Барселона" Лионел Меси, който иска да смени клуба, съобщава "Marca".

Предимствата на "Манчестър Сити" в надпреварата за (без)ценния Меси

Преди няколко дни стана ясно, че Меси е взел окончателно решение да напусне "Барселона". Аржентинският футболист иска да се възползва от опцията в договора си, според която има право да напусне клуба в края на всеки сезон. В същото време, ръководството на "Барселона" няма намерение да освободи Меси безплатно и иска 700 милиона евро обезщетение.

Меси още през юли е казал на ръководството на "Барса", че смята да напусне клуба, пише още "Marca".

Всички контакти са били неформални, а за напускането на капитана се е изисквал официален правен документ, така че адвокатите му са го изпратили миналия вторник.

Guardiola was spotted in a restaurant in Barcelona and reports have suggested that his visit is more than having just a holiday.



The picture is now getting clearer about Messi joining Man City this summer.



Time will tell. 🤔https://t.co/xEKJ7nciez