Ураганни ветрове в Северна Италия повалиха по време на буря дърво, което падна върху палатка в къмпинг и уби две деца, предаде Асошиейтед прес. Децата, сестри на 3 и 14 години, починаха в болница, третото дете на семейството е леко ранено, родителите са невредими, съобщиха италиански медии, цитирани от БТА.

Повечето от другите хора, които били в къмпинга близо до Марина ди Маса, крайбрежно градче в област Тоскана, го напуснали, след като вчера властите предупредили, че ще има силна буря.

Unsurprisingly, #tornado in Po Valley near Verona, Italy today.



Extreme weather setup today with high risk of more tornadic activity. Enormous hail and catastrophic flooding reports coming in.pic.twitter.com/6GTAaMWocu