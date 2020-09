Известният италиански ледник Мармолада може да изчезне след 15 години, предупреждава публикация в сайта „Lonely Planet”, информира БГНЕС.

Той е с височина 3 342 метра и е най-големият ледник в Доломитовите Алпи, където хората целогодишно могат да карат ски.

The 'Queen of the Dolomites' is melting at an alarming rate https://t.co/r5ejOlpBY6